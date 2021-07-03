Хавбек Букайо Сака отримав пошкодження на тренуванні та не зможе допомогти збірній Англії у поєдинку з українцями, повідомляє The Telegraph.

Україна – Англія: анонс матчу 1/4 фіналу Євро-2020

19-річний гравець Арсенала зіграв на Євро-2020 два матчі (проти Чехії і Німеччини), але результативними діями не відзначався. Передбачається, що наставник англійців Гарет Саутгейт випустить на правому фланзі атаки Джейдона Санчо, який ще не з'являвся у стартовому складі на цьому турнірі.

Чвертьфінал Євро-2020 Україна – Англія відбудеться 3 липня, початок о 22:00.

Хто виграє Євро-2020 – як оцінюють шанси збірної України після проходу Швеції