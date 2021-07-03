Україна – Англія: Сака не зіграє у чвертьфіналі Євро-2020, а Саутгейт готує заміну – The Telegraph
3 липня 18:00 - Читать на русском
Британські ЗМІ мають хороші новини для команди Андрія Шевченка.
завершено
Харрі Кейн 4’
Харрі Магуайр 47’
Харрі Кейн 50’
4’ Харрі Кейн
47’ Харрі Магуайр
50’ Харрі Кейн
Хавбек Букайо Сака отримав пошкодження на тренуванні та не зможе допомогти збірній Англії у поєдинку з українцями, повідомляє The Telegraph.
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19-річний гравець Арсенала зіграв на Євро-2020 два матчі (проти Чехії і Німеччини), але результативними діями не відзначався. Передбачається, що наставник англійців Гарет Саутгейт випустить на правому фланзі атаки Джейдона Санчо, який ще не з'являвся у стартовому складі на цьому турнірі.
Чвертьфінал Євро-2020 Україна – Англія відбудеться 3 липня, початок о 22:00.
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