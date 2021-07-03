За сборную Украины в матче против "Трех львов" будут болеть даже в Великобритании.

Шотландский Сент-Джонстон в своих соцсетях выразил поддержку команде Андрея Шевченко в поединке четвертьфинала Евро-2020 против Англии.

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Пресс-служба клуба оригинально подошла к выполнению этой задачи. "На самом деле мы всегда поддерживали Украину", – говорится в посте. Иллюстрацией стала футболка Сент-Джонстона, перевернутая так, чтобы отображать цвета украинского флага.

Заметим, что это не единственная связь между шотландским клубом и Украиной. Недавно Сент-Джонстон подписал контракт с нашим земляком Максимом Кучерявым.

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