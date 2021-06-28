Шотландский коллектив Сент-Джонстон, который выступает в элитном дивизионе, усилился 19-летним Максимом Кучерявым, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт между шотландцами и украинским хавбеком рассчитан на три года. Прошлый сезон Максим также провел в лагере "святых", где хорошо себя зарекомендовал.

По итогам прошлого розыгрыша шотландской Премьер-лиги Сент-Джонстон финишировал на 6-й строчке.

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