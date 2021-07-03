За збірну України у матчі проти "Трьох левів" будуть уболівати навіть у Великобританії.

Шотландський Сент-Джонстон у своїх соцмережах висловив підтримку команді Андрія Шевченка у поєдинку чвертьфіналу Євро-2020 проти Англії.

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Прес-служба клубу оригінально підійшла до виконання цього завдання. "Насправді ми завжди підтримували Україну", – йдеться у дописі. Ілюстрацією стала футболка Сент-Джонстона, перевернута так, щоб відображати кольори українського прапора.

Зауважимо, що це не єдиний зв'язок між шотландським клубом та Україною. Нещодавно Сент-Джонстон підписав контракт з нашим земляком Максимом Кучерявим.

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