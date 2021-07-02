"Это сейчас для нас фантастический вызов. Нам нужно забыть о поддержке на Уэмбли, которая была на стадионе в матче против Германии. Там, где достаточно жаркий климат, вряд ли будет много болельщиков Англии на стадионе. Наши игроки очень хорошо знали большинство немцев и их сильные стороны, однако украинцев надо изучать сейчас и очень быстро.

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Мы наблюдали за игрой Украины в течение последнего года, но не так много их футболистов играют в Бундеслиге или английской Премьер-лиге. Конечно, есть несколько и таких ребят. Поэтому создается впечатление: все, что нам нужно сделать – это выйти на поле, и мы уже прошли. Сейчас мы четко осознаем, что надо сосредоточиться на субботнем матче. Мы должны подготовиться к игре должным образом, и наша психологическая подготовка имеет решающее значение", – цитирует Гарета Саутгейта Sky Sports.

Напомним, сборная Украины встретится с Англией в субботу, 3 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00. В прошлом раунде плей-офф "Три льва" одолели национальную команду Германии со счетом 2:0. Это была их первая победа над Маншафт на лондонском стадионе Уэмбли с 1975 года.

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