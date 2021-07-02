"Це зараз для нас фантастичний виклик. Нам потрібно забути про підтримку на Вемблі, яка була у матчі проти Німеччини. Там, де досить жаркий клімат, навряд чи буде багато вболівальників Англії на стадіоні. Наші гравці дуже добре знали більшість німців та їхні сильні сторони, проте українців треба вивчати зараз і дуже швидко.

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Ми спостерігали за грою України протягом останнього року, але не так багато їхніх футболістів грають у Бундеслізі чи англійській Прем'єр-лізі. Та, звичайно, є декілька таких хлопців. І тому складається таке враження: все, що нам потрібно зробити – це вийти на поле, і ми вже пройшли. Зараз ми чітко усвідомлюємо, що треба зосередитися на суботньому матчі. Ми повинні підготуватися до гри належним чином, і наша психологічна підготовка має вирішальне значення", – цитує Гарета Саутгейта Sky Sports.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Англією у суботу, 3 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00. У минулому раунді плей-офф "Три леви" здолали національну команду Німеччини з рахунком 2:0. Це була їхня перша перемога над Маншафт на лондонському стадіоні Вемблі з 1975 року.

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