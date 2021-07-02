Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш высказался о силе своих партнеров по атаке перед матчем против Украины в рамках 1/4 финала Евро-2020.

"Саутгейт прекрасно ко мне относится. Я вижу, что пишут о наших с ним отношениях, но у нас все прекрасно. Он блестяще руководит коллективом. У сборной Англии 6 игроков на флангах рядом с Кейном, которые действительно могли бы играть в большинстве клубов мира.

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Я, Санчо, Рашфорд, Стерлинг, Фоден, Сака. Страшно от того, насколько мы хороши. Это не высокомерие или что-то подобное, просто правда. Саутгейт не может выпустить всех шестерых, но он очень хорош в том, чтобы у каждого было ощущение вовлеченности. Он ежедневно общается с каждым", – приводит слова Грилиша Goal.

Напомним, сборная Украины встретится с Англией уже завтра, 3 июля, начало в 22:00. Грилиш сыграл в трех матчах Евро-2020, не отличался голами, однако дважды ассистировал своим партнерам.

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