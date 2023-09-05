Тренер по физической подготовке киевского Динамо Виталий Кулыба вошел в тренерский штаб Сергея Реброва, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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38-летний специалист вернулся в национальную сборную Украины после 11-летней паузы. Кулыба уже присоединился к тренировочному лагерю сборной в польском городе Тшебница. В первые дни подготовки к матчам отбора на Евро-2024 с Англией (9 сентября) и Италией (12 сентября) новый-старый тренер сборной по физподготовке проводил для игроков восстановительные упражнения, упражнения на гибкость, растяжение и активацию мышц.

К слову, к команде присоединились почти все заявленные легионеры – ожидают только Сергея Кривцова из Интера Майами.

Напомним, сборная Украины выступает в группе С, где ее соперниками кроме Англии и Италии являются также Северная Македония и Мальта. После 3-х матчей "сине-желтые" в турнирной таблице идут вторыми, набрав 6 очков. Италия с 3-мя пунктами и игрой в запасе третья. Лидирует с 12-ю баллами Англия.

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