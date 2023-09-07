Збірні України та Англії зустрінуться у 5-му турі кваліфікації на Чемпіонат Європи-2024. Який прогноз букмекерів на матч, підкаже "Футбол 24".

Команда Сергія Реброва спробує взяти реванш за поразку в першому турі відбору на чемпіонат Європи-2024. Тоді діями "синьо-жовтих" керував Руслан Ротань, а Україна поступилася Англії з рахунком 0:2. Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Англія на "Футбол 24", стартує 9 вересня о 19:00. Поєдинок пройде у польському Вроцлаві.

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Україна – Англія: прогноз букмекерів на матч відбору Євро-2024

Збірній України доведеться миритися зі статусом аутсайдера – Англію вважають явним фаворитом. Компанія William Hill на перемогу команди Сергія Реброва дає гігантський коефіцієнт 8. На нічию пропонують поставити за 4,50. Потенційну перемогу Англії оцінюють доволі скромно – лише 1,40. На те, що обидві команди заб'ють гол, пропонують поставити за 2,10. На те, що відзначиться лише один із суперників, виставили коефіцієнт 1,67.

Аналітики з Bwin трохи більше вірять у нашу збірну – коефіцієнт на перемогу України складає 7,50. Нічию оцінюють у 4,60, тріумф Англії – в 1,42. На стандартний тотал більше 2,5 пропонують поставити за 1,80. Тотал менше 2,5 оцінили в 1,90.

Нагадаємо, у трьох матчах відбору на Євро-2024 Україна набрала 6 очок – поразка від Англії (0:2) і перемоги над Північною Македонією (3:2) і Мальтою (1:0). Команда Гарета Саутгейта очолює групу С, вигравши всі 4 матчі. Україна йде другою, Італія на третій позиції. Саме зі "Скуадрою Адзуррою" підопічні Сергія Реброва зіграють 12 вересня у Мілані.