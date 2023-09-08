Будет ли готов сыграть Андрей Ярмоленко? Он еще не тренировался в общей группе. Андрей занимался отдельно, сегодня еще посмотрим на его состояние. Конечно, он не готов на 100%, но у нас есть кем его заменить. Я считаю, что сейчас у сборной Украины на каждой позиции есть конкуренция. Я очень этим доволен.

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Невызов Руслана Малиновского? Когда мы готовили вызов игроков, у него вообще не было команды и игровой практики. Вызвали тех, кого вызвали. Руслан – кандидат, это член нашей сборной, поэтому ничего страшного нет. Сейчас у него есть игровая практика. Считаю, что Малиновский наберет форму и вернется в сборную Украины.

К сожалению, больше года мы играем за пределами Украины. Я уверен, что украинцы и поляки, которые придут на матч, поддержат нас. Уверен, что будет хорошая атмосфера, которую ощутят футболисты.

Кадровое состояние команды? Есть проблемы у Ярмоленко, который не тренировался. К сожалению, есть небольшие повреждения у игроков, но мы вызвали 26 футболистов, включая вратарей. У нас достаточно футболистов. Такие же проблемы есть и у сборной Англии. Я всегда говорил, что мы должны уважать соперника, но сконцентрироваться на себе. При всех проблемах и повреждениях мы должны выходить и демонстрировать нашу игру.

Какова роль Александра Зинченко в сборной Украины? Сыграет ли он левого защитника? Завтра увидим. Я уверен, что он хочет и готов играть. На какой позиции? Завтра увидим. Он играл и правого, и левого защитника.

Есть ли какой-нибудь результат в этих двух матчах с Англией и Италией, который удовлетворит? Считаю, что результат удовлетворителен для журналистов. Я должен готовиться к каждой игре. Сейчас я готовлюсь к Англии. Не считаю очки, которые Украина должна набрать в этих двух матчах. Пока мы настроены взять максимум против Англии. Дальше – увидим.

Какие слабые стороны сборной Англии? Очень тяжело их найти. Но я повторю: мы должны сосредоточиться на нашей игре и понимать, как противостоять этому сопернику. Полагаю, что за эти дни, которые мы провели вместе, мы это поняли. Но это футбол. Ты не знаешь, что будет происходить на поле. Важно сосредоточиться на своей игре. Англия – это крепкая команда. Даже если у них есть травмированные игроки, то у этой сборной есть 2-3 состава. Считаю, что сборная Украины должна демонстрировать свою игру.

Насколько большой вызов – работать в сборной Украины в такое время? Для меня это очень большая ответственность. Очень рад, что пришел в сборную Украины именно в такое сложное время. Каждый игрок нашей сборной постоянно думает об Украине, мы об этом говорим постоянно. Мы знаем, почему мы здесь, на своем месте. Из-за того, что на передовой есть ребята, которые борются за нашу независимость. Для меня как тренера это даже легче. Мне не нужно мотивировать ребят – они четко понимают, за что играют. Они понимают свою цель, и мы к ней идем", – подытожил Сергей Ребров на пресс-конференции.

Матч отбора к Евро-2024 Украина – Англия состоится 9 сентября во Вроцлаве. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени. Англия выиграла все 4 поединка и возглавляет группу С, имея 12 очков. Украина в трех матчах набрала 6 баллов и идет второй. У Италии и Северной Македонии по 3 пункта, но "Скуадра Адзурра" сыграла на матч меньше.

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