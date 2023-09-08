Чи буде готовий зіграти Андрій Ярмоленко? Він ще не тренувався у загальній групі. Андрій займався окремо, сьогодні ще подивимося на його стан. Звісно, він не готовий на 100%, але у нас є ким його замінити. Я вважаю, що зараз у збірній України на кожній позиції є конкуренція. Я дуже цим задоволений.

Україна – Англія: де дивитися матч відбору Євро-2024

Невиклик Руслана Маліновського? Коли ми готували виклик гравців, він взагалі не мав команди та ігрової практики. Викликали тих, кого викликали. Руслан – кандидат, це член нашої збірної, тому нічого страшного немає. Зараз у нього є ігрова практика. Вважаю, що Маліновський набере форму і повернеться у збірну України.

На жаль, більше року ми граємо за межами України. Я впевнений, що українці та поляки, які прийдуть на матч, підтримають нас. Впевнений, що буде гарна атмосфера, яку відчують футболісти.

Кадровий стан команди? Є проблеми у Ярмоленка, який не тренувався. На жаль, є невеликі пошкодження у гравців, але ми викликали 26 футболістів, включно з воротарями. У нас є достатньо футболістів. Такі ж проблеми є і в збірної Англії. Я завжди казав, що ми повинні поважати суперника, але концентруватися на собі. Попри всі проблеми та пошкодження, ми повинні виходити і демонструвати нашу гру.

Якою буде роль Олександра Зінченка у збірній України? Чи зіграє він лівого захисника? Завтра побачимо. Я впевнений, що він хоче і готовий грати. На якій позиції? Завтра побачимо. Він грав і правого, і лівого захисника.

Чи є якийсь результат у цих двох матчах з Англією та Італією, який задовільнить? Вважаю, що результат задовільний для журналістів. Я повинен готуватися до кожної гри. Зараз я готуюся до Англії. Не рахую очки, які Україна має здобути у цих двох матчах. Поки ми налаштовані здобути максимум проти Англії. Далі – побачимо.

Які слабкі сторони збірної Англії? Дуже важко їх знайти. Але я повторю: ми повинні зосередитися на нашій грі та розуміти, як протистояти цьому супернику. Вважаю, що за ці дні, які ми провели разом, ми це зрозуміли. Але це футбол. Ти не знаєш, що буде відбуватися на полі. Важливо зосередитися на своїй грі. Англія – це міцна команда. Навіть якщо у них травмовані гравці, то у цієї збірної є 2-3 склади. Вважаю, що збірна України повинна демонструвати свою гру.

Наскільки великий виклик – працювати у збірній України в такий час? Для мене це дуже велика відповідальність. Дуже радий, що прийшов у збірну України саме в такий складний час. Кожен гравець нашої збірної постійно думає про Україну, ми про це постійно говоримо. Ми знаємо, чому ми тут, на своєму місці. Через те, що на передовій є хлопці та дівчата, які борються за нашу незалежність. Для мене, як тренера, це навіть легше. Мені не потрібно мотивувати хлопців – вони чітко розуміють, за що грають. Вони розуміють свою мету, і ми до неї йдемо", – підсумував Сергій Ребров на прес-конференції.

Матч відбору до Євро-2024 Україна – Англія відбудеться 9 вересня у Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Англія виграла всі 4 поєдинки і очолює групу С, маючи 12 очок. Україна у трьох матчах набрала 6 балів і йде другою. У Італії та Північної Македонії по 3 пункти, але "Скуадра Адзурра" зіграла на матч менше.

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