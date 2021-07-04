"Не думаю, что сборная Украины не показала того футбола, который она исповедует. Мы не отказались от своих принципов, эпизодами играли хорошо, но в некоторых моментах недоработали, например, при стандартах. Также сказалась травма Кривцова, потому что он – опытный защитник, который имеет определенную антропометрию. У нас на сегодня нет таких крепких защитников, которые могут противостоять англичанам, особенно в верховой борьбе.

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Прошло 15 лет, и после четвертьфинала Мундиаля сборная пробилась в четвертьфинал Евро. Если у нас не будет сильного внутреннего чемпионата, мы все реже будем туда попадать. Для того, чтобы конкурировать на этом уровне, нужно иметь футболистов, которые играют в топ-пяти лигах.

Моё будущее в сборной? Сейчас чемпионат для нас закончился. Мы вернемся в Киев, подведем итоги, дадим отчет о проделанной работе. Как УАФ должна будет принять решение, так и я. На это время, никто никуда не спешить. Мы должны отчитаться о проведенном турнире. Я очень доволен выступлением команды. Поблагодарил ребят за самоотдачу и за то, что они попытались играть в футбол.

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Англия сыграла очень прагматично, на своих сильных сторонах. Она воспользовалась нашими ошибками, прекрасно действовала на втором этаже. Соперник в целом контролировал игру. Мы допустили ошибки и не смогли ничего противопоставить оппоненту. Порой в игре у нас возникали хорошие эпизоды, но мы не доводили их до конца.

Англия сильна и индивидуально, и как команда, у нее замечательный тренер. Англичане добрались до полуфинала, и я вижу эту сборную в финале. Я считаю, что Кейн набирает форму. Он реализовал свои моменты. Это все, что требуется от нападающих. На таких турнирах форварды его уровня делают разницу", – цитирует Шевченко пресс-служба УАФ.

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