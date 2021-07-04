Україна – Англія: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка – про своє майбутнє і фіналіста Євро-2020
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поспілкувався з пресою після чвертьфіналу Євро-2020 проти Англії (0:4).
"Не думаю, що збірна України не показала того футболу, який вона сповідує. Ми не відмовилися від своїх принципів, епізодами грали добре, але в деяких моментах недопрацювали, наприклад, під час стандартів. Також позначилася травма Кривцова, тому що він – досвідчений захисник, має певну антропометрію. У нас на сьогодні немає таких міцних захисників, які можуть протистояти англійцям, особливо у верховій боротьбі.
Україна – Англія – 0:4 – відео голів і огляд матчу
Минуло 15 років, і після чвертьфіналу Мундіалю збірна пробилася до чвертьфіналу Євро. Якщо в нас не буде сильного внутрішнього чемпіонату, ми все рідше будемо туди потрапляти. Для того, аби конкурувати на цьому рівні, треба мати футболістів, які грають у топ-п’яти лігах.
Моє майбутнє у збірній? Зараз чемпіонат для нас закінчився. Ми повернемося до Києва, підіб’ємо підсумки, відзвітуємо про виконану роботу. Як УАФ повинна буде ухвалити рішення, так і я. На це є час, ніхто нікуди не поспішатиме. Ми повинні відзвітувати про проведений турнір. Я дуже задоволений виступом команди. Подякував хлопцям за самовіддачу й за те, що вони спробували грати у футбол.
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Англія зіграла дуже прагматично, на своїх сильних сторонах. Вона скористалася нашими помилками, чудово діяла на другому поверсі. Суперник загалом контролював гру. Ми припустилися помилок і не змогли нічого протиставити опоненту. Часом у грі в нас виникали хороші епізоди, але ми не доводили їх до кінця.
Англія сильна й індивідуально, і як команда, у неї чудовий тренер. Англійці дісталися до півфіналу, і я бачу цю збірну у фіналі. Я вважаю, що Харрі Кейн набирає форму. Він реалізував свої моменти. Це все, що потрібно від нападників. На таких турнірах форварди його рівня роблять різницю", – цитує Шевченка прес-служба УАФ.
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