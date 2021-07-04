"Сегодня ключевую роль сыграли эпизоды, которые мы не доиграли. Особенно, на "втором этаже". Мы знали, что англичане будут иметь преимущество. Потеря Кривцова – защитника, который мог хоть какую-то конкуренцию составить, для нас была ощутимой.

Украина – Англия – 0:4 – видео голов и обзор матча

Команда не отказалась от своей структуры, от своих принципов игры. Были очень хорошие эпизоды, когда мы контролировали игру, создавали моменты. Англия имела большое преимущество в воздухе, и она, к сожалению, использовала его.

Если бы у нас была укомплектованная команда, а игроки в течение турнира не получали травмы и приехали в лучшем состоянии, все равно было бы трудно повторить этот результат на чемпионате Европы. Итоги Евро? Я не буду их делать, особенно сейчас. Прилетим в Киев и разберемся, что было хорошо сделано, а что – плохо", – сказал Шевченко в эфире ТК Футбол.

Англия болезненно разгромила Украину и пробилась в 1/2 Евро-2020 – команда Шевченко забыла выйти на 2 тайм