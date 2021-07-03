Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Англия на "Футбол 24", стартовал в 22:00 по Киеву. Поединок 1/4 финала чемпионата Европы принимает римский Стадио Олимпико. В предыдущих семи матчах между этими командами украинцы били англичан только один раз (12 лет назад в отборе ЧМ-2010), а проиграли 4 дуэли. Последние 2 матча этих команд завершались ничьими.

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Подопечные Гарета Саутгейта вышли вперед уже на четвертой минуте. Рахим Стерлинг скрытым пасом вывел на удар Харри Кейна, который легко реализовал момент. Старт второго тайма принес дежавю. Люк Шоу подал со стандарта, а Харри Магуайр заставил второй раз капитулировать Бущана, а еще через несколько минут Кейн оформил дубль.

Украина – Англия – видео гола Кейна:

Украина – Англия – видео гола Магуайра:

Украина – Англия – видео второго гола Кейна: