Бой за выход в полуфинал Евро-2020 принял Рим, Стадио Олимпико. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Англия на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Это встреча №8 в истории противостояния отчетных соперников. Украинцы били англичан лишь раз (12 лет назад в отборе ЧМ-2010), тогда как проиграли 4 дуэли. В то же время последних 2 матча этих команд заканчивались ничьими. У нашей команды их хорошо запомнили Пятов, Степаненко, Ярмоленко и Безус. У соперника – Уокер и Стерлинг. Встречались сборные и во время ЧЕ. На Евро-2012 в Донецке Англия минимально победила, но та игра запомнилась скандальным судейством в пользу "трех львов".

Украина – Англия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020

На данном же Чемпионате Европы команда Саутгейта еще не пропускала ни от кого. Сухая серия англичан достигла отметки в 6 матчей, но все они проходили дома. Сейчас же не только первый выезд за пределы родной страны на Евро-2020, но и столкновение с призраками прошлого. Англия никогда раньше не выигрывала четвертьфинал ЧЕ в основное время. Все 3 предыдущие попытки приводили к серии пенальти, две последние из которых команда вообще проиграла будущим финалистам тех розыгрышей. В свою очередь в предыдущих 4 встречах с Украиной вообще установилось полное равновесие: по одной минимальной победе, две ничьи, разница голов 2:2.

Украина – Англия – видео голов – Кейн и Магуайр устраивают разгром

Максимально осторожное владение фаворитов на старте встречи. Шоу, такое впечатление, вообще время тянул, когда бросал из аута. Но рисковать и не надо. Уже на 4 минуте Стерлинг разобрался с Шапаренко и выдал пас за спины. Кейна потеряли центрбеки – вынимайте. Харри забил самый быстрый гол Англии на чемпионатах Европы со времен Оуэна... в четвертьфинале Евро-2004. Тогда все завершилось классическими для "трех львов" пенальти и вылетом от Португалии. Мог приблизить такой расклад Яремчук на 17 минуте. Подловил Уокера на грубой ошибке, обыграл Стоунза, ворвался в штрафную, но не прошил Пикфорда.

Соперник боится раскрываться. Мы довольно весело выглядим в такой игре, когда мяч "сине-желтым" отдают без особого сопротивления и прессинга. По ударам в первые 20 минут 3:1 в пользу Украины. Команда Саутгейта верна минималистическому стилю с фантастической реализацией и легким везением у своих ворот. Шоу и Стерлинг продолжают террор, который показали еще немцам. Как же круто они комбинируют на левом фланге. Везет украинцам, что последний пас последовал за спины набегающим, которые уже готовились замыкать дальнюю штангу.

Кейн снова едва не прервал затишье. Подача Шоу со стандарта, Харри выиграл воздушную борьбу у дуэта защитников, а вот пробил над воротами. Стерлинг взорвался на левом краю штрафной, обошел Караваева и отдал. Райс после неудачного выноса Матвиенко мощным ударом не пробил Бущана, добивание наши блокируют. Кривцов неудачно ступил, выгнув колено на ровном месте. Вынужденная замена на 36-й. Мальдера уже объясняет функционал Цыганкову. Переходим на 4 защитника? Яремчук и Ярмоленко закрутили карусель в штрафной соперника после удачного паса на ход от Цыганкова. Зинченко завершал атаку, но там столько британских ног, что у снаряда просто нет возможности пробиться к воротам.

Стерлинг на Шоу, пас в центр и очередной сейв Бущана после удара Санчо. Судьи придумали офсайд, поэтому момент в статистику не пойдет. Яремчук уничтожает на скорости теперь уже Уокера, Стоунз подчищает, а с углового забить у нас маловато шансов. Перспективно семеним в штрафной Англии (опять Яремчук, Цыганков, Зинченко и Ярмоленко слева разыгрывают) – Шоу сбрасывает под удар, Шапаренко не попадает издалека. Как же блестяще продвигает атаки Зинченко после возвращения в середину поля. Караваев набирает ход, а вот Ярмоленко не успевает поддержать атаку. Жаль.

Тайм упущенных возможностей. Мы больше заботимся, чтобы посторонний зритель не уснул. По ударами полное равновесие (5:5), по выстрелам из пределов штрафной минимально лучшие англичане (4:3). Однако наша атакующая линия на фоне трусливых соперников выглядит очень и очень прилично. Больше всего нравятся подготовительные действия и поиски пространства между линиями. Однако Украине нужно реализовать первый попавшийся момент, иначе англичане просто убьют эту игру задолго до конца.

Мы почти идеально избегали стандартов до перерыва, но на старте второй половины пропустили после штрафного. Кейн заработал, Шоу подал, Магуайр замкнул – сработала связка Манчестер Юнайтед. Стерлинг и Шоу разыгрывают комбинацию, которую все уже видели в матче против Англии. Подача без помех, Кейн не замечает Матвиенко на втором этаже. Дубль Харри. Дубль ассистов Люка. Кейн после скидки Караваева с лета едва не оформил шедевр. Бущан только оттянул приговор. Маунт подал с угла поля, Хендерсон, сменивший Райса, спокойно переиграл всех на втором этаже.

Шоу, Стерлинг и Филлипс также уходят с поля. Саутгейт на кураже. Впервые во время Евро-2020. Мы могли забить, чтобы счет не выглядел не столь печальным. Ярмола забросил на Цыганкова. Пикфорд неудачно выбил, Яремчук не смог нормально пробить с центра поля, Зинченко не подобрал, английский вратарь успел вернуться в рамку. Безумный выстрел издалека от Макаренко, который заменил Сидорчука. Пикфорд в ударе сегодня. Пятка Яремчука. перевод Зинченко направо, заблокированный удар/прострел Ярмоленко.

Это какой-то позор. Тассотти подошел к Шевченко. Только на 90 минуте наш наставник вспомнил, что есть еще 3 замены в распоряжении. Артем Довбик, герой битвы со Швецией, точно заслужил такое отношение? Мы долго катали вату в центре поля, Брых не выдержал этого стыда и дал финальный свисток. Довбик, Тымчик и Судаков так и не вышли. Без комментариев. Англия в полуфинале против Дании, мы заслуженно едем домой.