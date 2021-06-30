Главный тренер Ромы Жозе Моуринью убежден, что у Англии не будет проблем на пути к финалу Евро.

"За нормальным сценарием Англия будет в финале, я не вижу, как они могут проиграть командам из следующих раундов плей-офф. Но мы должны уважать футбол и непредсказуемость. Франция не попала в четвертьфинал, поскольку не уважала игру в последние десять минут.

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Сейчас я бы советовал им успокоиться и просто сосредоточиться на следующей игре. Думаю, Англия готова ко всему, и я буду очень разочарован, если до финала они не дойдут. Мы должны это сделать", – приводит слова Моуринью talkSPORT.

Заметим, что соперником Англии в 1/4 финала стала сборная Украины. Команда Шевченко попытается создать сенсацию 3 июля, начало матча в 22:00.

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