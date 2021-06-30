Головний тренер Роми Жозе Моурінью переконаний, що в Англії не буде проблем на шляху до фіналу Євро.

"За нормальним сценарієм Англія буде у фіналі, бо я не бачу, як вони можуть програти командам з наступних раундів плей-офф. Але ми повинні поважати футбол та непередбачуваність. Франція не потрапила у чвертьфінал, оскільки не поважала гру в останні десять хвилин.

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Зараз я б радив їм заспокоїтися і просто зосередитись на наступній грі. Гадаю, Англія готова до всього, і я буду дуже розчарований, якщо до фіналу вони не дійдуть. Ми повинні це зробити", – наводить слова Моурінью talkSPORT.

Зауважимо, що суперником Англії в 1/4 фіналу стала збірна України. Команда Шевченка спробує створити сенсацію 3 липня, початок матчу о 22:00.

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