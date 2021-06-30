"После Германии игроки пели и радовались в раздевалке, а мне как всегда пришлось выступить тем, кто портит им весь праздник. Если в субботу проигрываем Украине, то все это не будет иметь смысла.

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Хорошо, что у футболистов есть повод для радости, но дело еще не сделано. Сборная лишь однажды в своей истории была в полуфинале Евро, поэтому нужно работать", – цитирует Саутгейта BBC.

Напомним, матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия состоится 3 июля, начало в 22:00.

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