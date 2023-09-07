Україна – Англія: де дивитися матч відбору Євро-2024
Збірна України приймає Англію в рамках 5-го туру кваліфікації на Євро-2024. Де дивитися гру Україна – Англія онлайн, підкаже "Футбол 24".
Матч Україна – Англія відбудеться у суботу, 9 вересня, о 19:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.
Україна – Англія: прогноз на матч відбору Євро-2024
Поєдинок в прямому етері можна переглянути онлайн на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 19:00. Водночас у цифровому етері T2, кабельних мережах та IPTV гру покажуть місцеві телеканали "Суспільного".
Трансляція матчу на MEGOGO розпочнеться з експертної студії. Старт програми о 18:00. Прокоментують гру Роман Бебех і Вадим Скічко.
Нагадаємо, що у стартовому матчі відбору Євро-2024 проти Англії "синьо-жовті" поступились 0:2. Тоді збірну України тимчасово очолював Руслан Ротань. Згодом вже підопічні Сергія Реброва здобули дві перемоги поспіль над Північною Македонією (3:2) і Мальтою (1:0), посідаючи другу сходинку у групі С. Матч Україна – Англія пройде у польському Вроцлаві на "Тарчинські арена", де нещодавно Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа.