"Ночью после матча были в дороге, утром вернулись вместе с Артемом в Киев. Артем заехал домой, переоделся и в сопровождении врачей УАФ сразу поехал на обследование.

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Он боец, и сказал, что, даже если бы еще раз все вернуть – он не убрал бы ногу и все равно шел бы до конца ради победы нашей сборной. В этом и проявляются его истинные человеческие и бойцовские качества. Надеемся, что операция не понадобится, все будет хорошо, и если врачи разрешат – организуем ему и жене поездку на игру сборной Украины с Англией, чтобы он был рядом с командой", – цитирует Павелко сайт УАФ.

Напомним, Артем вышел на замену в матче со Швецией (2:1) и уже через 10 минут покинул поле из-за травмы колена, врачи прогнозируют Беседину полгода на восстановление.

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