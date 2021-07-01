Україна – Англія: Бєсєдін може повернутись до збірної, попри важку травму
Президент УАФ Андрій Павелко нагадав про бійцівські якості Артема Бєсєдіна, який через травму був змушений покинути табір збірної України.
"Вночі після матчу були в дорозі, вранці повернулися разом з Артемом до Києва. Артем заїхав додому, переодягнувся та в супроводі лікарів УАФ одразу поїхав на обстеження.
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Він боєць, і сказав, що, навіть якщо б ще раз усе повернути — він не прибрав би ногу й все одно йшов би до кінця заради перемоги нашої збірної. У цьому й проявляються його справжні людські й бійцівські якості. Сподіваємося, що операція не знадобиться, усе буде добре, і якщо лікарі дозволять – організуємо йому та дружині поїздку на гру збірної України з Англією, щоб він був поруч із командою", – цитує Павелка сайт УАФ.
Нагадаємо, Артем вийшов на заміну у матчі зі Швецією (2:1) та вже за 10 хвилин покинув поле через травму коліна, лікарі прогнозують Бєсєдіну півроку на відновлення.
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