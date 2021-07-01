"Вночі після матчу були в дорозі, вранці повернулися разом з Артемом до Києва. Артем заїхав додому, переодягнувся та в супроводі лікарів УАФ одразу поїхав на обстеження.

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Він боєць, і сказав, що, навіть якщо б ще раз усе повернути — він не прибрав би ногу й все одно йшов би до кінця заради перемоги нашої збірної. У цьому й проявляються його справжні людські й бійцівські якості. Сподіваємося, що операція не знадобиться, усе буде добре, і якщо лікарі дозволять – організуємо йому та дружині поїздку на гру збірної України з Англією, щоб він був поруч із командою", – цитує Павелка сайт УАФ.

Нагадаємо, Артем вийшов на заміну у матчі зі Швецією (2:1) та вже за 10 хвилин покинув поле через травму коліна, лікарі прогнозують Бєсєдіну півроку на відновлення.

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