toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УКРАИНА U-20 - США U-20 ЧЕМПИОНАТ МИРА U-20 ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Уэмбли – храм футбола", – Ярмаш вспомнил свой самый памятный матч за сборную Украины

24 мая 22:26 42 Читати українською
"Уэмбли – храм футбола", – Ярмаш вспомнил свой самый памятный матч за сборную Украины
Григорий Ярмаш и Уэйн Руни / ФФУ

Бывший игрок сборной Украины Григорий Ярмаш рассказал, какой матч в желто-синей футболке был для него самым памятным.

"Без сомнения, это матч отбора ЧМ-2010 на Уэмбли против англичан. Это настоящий храм футбола. Англичане незабываемо пели свой гимн. Хотя обидно было пропускать второй гол за пять минут до окончания встречи. Терри сделал счет 2:1. А чаще всего в том поединке я противостоял Джеррарду и Руни", – цитирует Ярмаша Команда 1.

"В Витессе думали, что я сошел с ума": Левченко рассказал о своем первом вызове в сборную Украины

Сборная Украины уступила в том матче англичанам со счетом 2:1, но смогла переиграть их на Днепр Арене и фактически обеспечить себе место в плей-офф, где позже подопечные Алексея Михайличенко потерпели досадное поражение от Греции.

"Нам потрібні Коноплянка та Ярмоленко". Українка, яка працювала в УЄФА, вболіває за Рому і відмовляється від Мессі

blog_ava
Сарри готов немедленно покинуть Челси
24 мая
481
Теги
Сборная Украины Григорий Ярмаш Григорий Ярмаш Стивен Джеррард Стивен Джеррард Уэмбли Джон Терри Джон Терри Уэйн Руни Уэйн Руни Англия Англия Украина Украина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
32
мин
Карпаты
17:00
Олимпик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук