"Уэмбли – храм футбола", – Ярмаш вспомнил свой самый памятный матч за сборную Украины

Бывший игрок сборной Украины Григорий Ярмаш рассказал, какой матч в желто-синей футболке был для него самым памятным.

"Без сомнения, это матч отбора ЧМ-2010 на Уэмбли против англичан. Это настоящий храм футбола. Англичане незабываемо пели свой гимн. Хотя обидно было пропускать второй гол за пять минут до окончания встречи. Терри сделал счет 2:1. А чаще всего в том поединке я противостоял Джеррарду и Руни", – цитирует Ярмаша Команда 1.

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Сборная Украины уступила в том матче англичанам со счетом 2:1, но смогла переиграть их на Днепр Арене и фактически обеспечить себе место в плей-офф, где позже подопечные Алексея Михайличенко потерпели досадное поражение от Греции.

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