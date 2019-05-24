"Уемблі – храм футболу", – Ярмаш пригадав свій найпам'ятніший матч за збірну України

Колишній гравець збірної України Григорій Ярмаш розповів, який матч у жовто-синій футболці був для нього найпам'ятнішим.

"Без сумніву, це матч відбору ЧС-2010 на Уемблі проти англійців. Це справжній храм футболу. Англійці незабутньо співали свій гімн. Хоча прикро було пропускати другий гол за п'ять хвилин до закінчення зустрічі. Террі зробив рахунок 2:1. А найчастіше в тому поєдинку я протистояв Джеррарду і Руні", – цитує Ярмаша Команда 1.

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Збірна України поступилась у тому матчі англійцям з рахунком 2:1, але змогла переграти їх на Дніпро Арені і фактично забезпечити собі місце у плей-офф, де пізніше підопічні Олексія Михайличенка зазнали прикрої поразки від Греції.

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