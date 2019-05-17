"В Витессе думали, что я сошел с ума": Левченко рассказал о своем первом вызове в сборную Украины

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко вспомнил, как его впервые вызвали в ряды национальной команды.

"Свой первый вызов в сборную я получил в 2002 году. Тогда я готов был пешком идти в расположение команды. Когда в Витесс из Украины пришел факс, красивый такой, с гербом нашей страны, я прыгал до потолка, кричал от счастья, что еду в свою национальную команду. В голландском клубе подумали, что я сошел с ума.

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А что касается товарищеского матча против Словакии, который, если не ошибаюсь, проходил в Трнаве, то перед выходом на поле я очень волновался. В перерыве заменил Сергея Кормильцева. И нужно же было такому случиться, что чуть ли не первым своим касанием я мог забить, но не сложилось. А сама игра завершилась со счетом 1:1", – цитирует Левченко Команда 1.

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