Шотландия ждет Украину, так что вместо перенесенного поединка отбора ЧМ-2022 против команды Петракова провела спарринг. Игру Польши с Россией вообще отменили, ведь страна военных преступников, массово убивающая либо поддерживающая уничтожение мирных украинцев, потеряла любые права соперничать против цивилизованных спортсменов до тех пор, пока не прозреет от нацизма путиных. Первый момент на 10 минуте случился. Невероятный проход Патерсона, с приходом Лэмпарда сидящего на скамейке запасных еще больше, чем Миколенко. Экс-фулбек Рейнджерс прошел половину сборной Польши, а задержал его только вратарь Скорупски. Шотландия выглядит гораздо солиднее. Ответ Модера почти сразу же. Хавбек Брайтона прорвался также правым полуфлангом, мяч просвистел параллельно линии ворот.

"Есть руки, ноги, футбольное поле": Ярмоленко не понравилась инициатива подарить Украине прямую путевку на ЧМ-2022

Классный прессинг хозяев. Постоянно перехватывают передачи возле чужой штрафной, доходят до первых ударов после таких подарков соперника. В два паса дойти до свидания с голкипером? Вот вам и заготовочка шотландцев. Вратарь выбивает в центр, там Макгинн в касание, а Че Адамс уже взрывается рывком – только своевременный подкат Глика спасает от беды. Поляки тоже показывают зубы. Криховяк отобрал на правом фланге и моментально навесил. Саламон не попал с нескольких метров. Вингер Борнмута Кристи без проблем продвинулся к владениям гостей и пробил. Снаряд в последний момент просвистел над перекладиной.

Милик получил травму. На 25-й минуте центрфорварда заменил Пьонтек. Левандовски все так же на скамейке запасных, так как испытывает незначительные проблемы со здоровьем. Макгинн просто блестяще ведет всю игру впереди. Хавбек Астон Виллы отдал пас чуть ли не под каждый удар шотландцев в первые 35 минут. Адамсу не удалось прошить Скорупски. Безумная волна атак от Шотландии. Один Патерсон передает привет Лэмпарду, дважды подряд пробивая в створ ворот – удивительно остро у чужих ворот и надежно вблизи своих играет этот правый защитник. Добивание за добиванием, героизм польского вратаря, блок защитников окончательно тушит пожар.

Кристиан Белик заменил Саламона на 44-й. Вторая травма поляков за первый тайм. Трещит команда Михневича, не выдерживая темпа "тартановой армии". Такое впечатление, что поляки в дебютном матче нового тренера играют, имея на 2-3 игрока меньше. Сложно было бы сейчас сборной Украины даже в оптимальном состоянии. У Шотландии и глухой запасной Эвертона разрывает! Среди поляков можно отметить разве что вратаря. Польские журналисты и шотландские легенды ошеломлены, насколько соперники Украины доминируют своим скоростным футболом. И это еще без капитана, звезды Ливерпуля Робертсона, подхватившего ковид!

Все же у каждой команды можно найти слабое место. Модер разрезал линию центрбеков между Тирни и Ханли. Пьонтек был обязан забивать, но даже не попал в ворота. Билли Гилмор, принадлежащий Челси, а играющий за Норвич, в свои то 20 лет просто вычищает все в центре. На этот раз опорник подстерег ошибку Криховяка, отнял и сразу же отдал за спины. Макгинн прошел голкипера, но отпустил мяч и не успел пробить в пустые ворота.

В обороне хозяев, которые за прошедшие 6 официальных матчей пропустили только в одной игре, начинают возникать дыры. Шимански, заменивший Криховяка, воспользовался ошибкой Мактоминая в центре поля. Опорник МЮ, играющий за сборную в трио центрбеков, на ровном месте упал. Последний польский легионер в России, который вскоре также планирует сбежать из московского Динамо, прорвался к штрафной и нашел Пьонтека. Гилмор удивительным прыжком выбил из пустых ворот. И почти сразу же наказание. Макгинн подал стандарт, Тирни опередил Беднарека и расстрелял ворота с нескольких метров. И это низкорослый защитник, играющий за лондонский Арсенал на позиции флангового оборонца!

Около 40 тысяч зрителей на матче официально. Это означает примерно 400 тысяч фунтов финансовой помощи для Украины, ведь именно о таком проценте от прибыли от продажи билетов договорились капитаны обеих сборных (Робертсон и Глик), а также федерации. На последних секундах компенсированного времени Пьонтек заставил сфолить против себя в штрафной. Нападающий Фиорентины реализовал пенальти последним ударом в матче. Так оборвалась 7 подряд победа Шотландии и шестая без пропущенных голов, что стало не слишком справедливым итогом этого контрольного матча. Польша вправе чувствовать тревогу перед финалом плей-офф за выход на Чемпионат мира 2022 года. Да, приберегли Левандовски, но ведь соперник Украины слишком сильно доминировал во всех фазах игры.