Международная федерация футбола решила подождать до лета, чтобы наша сборная могла провести важный поединок квалификации на Мундиаль в Катаре.

Бюро организационного комитета ФИФА приняло решение перенести матч Шотландии и Украины на июнь (дата будет согласована позже), сообщает официальный сайт организации . Поединок предварительно должен был состояться 24 марта.

ФИФА официально приостановила контракты легионеров с чемпионата Украины

Третьего марта Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА с просьбой о переносе из-за невозможности организации поездки и тренировок команды в условиях войны на территории Украины. После консультаций с УЕФА и четырьмя федерациями-членами пути А было принято решение солидарности.

Победитель пары Шотландия – Украина в финале, который тоже перенесен на июнь, встретится с триумфатором дуэли Уэльс – Австрия. Это противостояние состоится в ранее запланированную дату и время (24 марта в 21:45).