Шотландия – Украина: ФИФА официально перенесла полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2022
Международная федерация футбола решила подождать до лета, чтобы наша сборная могла провести важный поединок квалификации на Мундиаль в Катаре.
Бюро организационного комитета ФИФА приняло решение перенести матч Шотландии и Украины на июнь (дата будет согласована позже), сообщает официальный сайт организации. Поединок предварительно должен был состояться 24 марта.
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Третьего марта Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА с просьбой о переносе из-за невозможности организации поездки и тренировок команды в условиях войны на территории Украины. После консультаций с УЕФА и четырьмя федерациями-членами пути А было принято решение солидарности.
Победитель пары Шотландия – Украина в финале, который тоже перенесен на июнь, встретится с триумфатором дуэли Уэльс – Австрия. Это противостояние состоится в ранее запланированную дату и время (24 марта в 21:45).
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