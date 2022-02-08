Нападающий Ливерпуля, приведший Сенегал к победе на Кубке Африки, мог оказаться в Барселоне.

Лионель Месси во время переговоров по поводу нового контракта с Барселоной требовал от руководства усиления состава. Аргентинец настаивал на подписании Садио Мане из Ливерпуля, ведь считал сенегальца идеальным вариантом для "блаугранас".

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Каталонцы контактировали с окружением игрока по поводу возможного перехода, но Ливерпуль категорически отказался отпускать форварда. Неподписание Мане якобы стало одной из причин разногласий между Месси и Барселоной, которые в итоге привели к уходу форварда, сообщает Fichajes со ссылкой на Cadena Ser.

Напомним, в составе ПСЖ Месси забил 7 голов. Из них два – в чемпионате Франции и пять в Лиге чемпионов.

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