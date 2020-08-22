toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ПСЖ - БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Уход Ярмоленко из Вест Хэма – агент прокомментировал возможный трансфер украинца

22 августа 18:38 - Читати українською
Уход Ярмоленко из Вест Хэма – агент прокомментировал возможный трансфер украинца
Андрей Ярмоленко / Фото из открытых источников

Известный агент Вадим Шаблий, представляющий интересы полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко, опроверг слухи английских СМИ о желании Вест Хэма продать украинского вингера.

"Все хорошо, он проходит подготовку к сезону вместе с клубом. Все нормально, никто никуда не собирается уходить. Никто его не собирается продавать.

"Это хорошо для пацанов": Ярмоленко оценил изменения на тренерском мостике Динамо

В клубе у него все хорошо", – сказал Шаблий в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в прошлом сезоне Ярмоленко провел в английской Премьер-лиге 23 матча, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. Команда украинца финишировала в турнирной таблице АПЛ на 16-й строчке.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ

blog_ava
Потенциальный новичок Динамо уже разговаривает на украинском и шокирует универсальностью – может сыграть на 4 позициях
18:34
4919
Теги
Англия Андрей Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Вадим Шаблий
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
35
мин
Тракай
19:00
Дерри Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?