Уход Ярмоленко из Вест Хэма – агент прокомментировал возможный трансфер украинца

"Все хорошо, он проходит подготовку к сезону вместе с клубом. Все нормально, никто никуда не собирается уходить. Никто его не собирается продавать.

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В клубе у него все хорошо", – сказал Шаблий в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в прошлом сезоне Ярмоленко провел в английской Премьер-лиге 23 матча, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. Команда украинца финишировала в турнирной таблице АПЛ на 16-й строчке.

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