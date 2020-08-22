Відхід Ярмоленка з Вест Хема – агент прокоментував можливий трансфер українця

"Все добре, він проходить підготовку до сезону разом з клубом. Все нормально, ніхто нікуди не збирається йти. Ніхто його не збирається продавати.

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У клубі у нього все добре", – сказав Шаблій у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, минулого сезону Ярмоленко провів в англійській Прем'єр-лізі 23 поєдинки, в яких забив 5 голів і віддав одну результативну передачу. Команда українця фінішувала у турнірній таблиці АПЛ на 16-й сходинці.

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