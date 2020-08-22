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Відхід Ярмоленка з Вест Хема – агент прокоментував можливий трансфер українця

18:38 - Читать на русском
Відхід Ярмоленка з Вест Хема – агент прокоментував можливий трансфер українця
Андрій Ярмоленко / Фото з відкритих джерел

Відомий агент Вадим Шаблій, який представляє інтереси півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка, спростував чутки англійських ЗМІ про бажання Вест Хема продати українського вінгера.

"Все добре, він проходить підготовку до сезону разом з клубом. Все нормально, ніхто нікуди не збирається йти. Ніхто його не збирається продавати.

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У клубі у нього все добре", – сказав Шаблій у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, минулого сезону Ярмоленко провів в англійській Прем'єр-лізі 23 поєдинки, в яких забив 5 голів і віддав одну результативну передачу. Команда українця фінішувала у турнірній таблиці АПЛ на 16-й сходинці.

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Теги
Англія Андрій Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Вадим Шаблій
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