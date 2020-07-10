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Тимощук признался, что мешает ему приехать в Украину

21:45 - Читати українською
Тимощук признался, что мешает ему приехать в Украину
Анатолий Тимощук / Сайт Зенита

Ассистент главного тренера Зенита Анатолий Тимощук объяснил, почему его связь с родиной стала слабее.

"Среди игроков Шахтера общаюсь с Андреем Пятовым, Женей Коноплянкой. Обсуждаем матчи "горняков" с другом донецкого клуба Андреем Бедняковым.

Ракицкий и Тимощук второй раз подряд стали чемпионами России в составе Зенита

Последний раз приезжал в Украину, когда был финал Лиги чемпионов в Киеве (май 2018 – прим.). После этого в Украину не приезжал, потому что был плотный график. Конечно, скучаю по близкими. Общаюсь с ними по видеосвязи", – сказал Тимощук в интервью Meta-ratings.

Напомним, экс-капитан сборной Украины уже три года помогает Сергею Семаку в тренерском штабе питерского Зенита.

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Теги
Украинцы за рубежом Анатолий Анатолий Тимощук Зенит Зенит Россия
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