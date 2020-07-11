"Поїхав з України, щоб почуватися в достатку, а не зводити кінці з кінцями": екс-гравець Олімпіка – про виступи в Росії

Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт, який виступав за Олімпік та Чорноморець, поділився думкою про українських футболістів, які наважилися грати в чемпіонаті Росії після анексії Криму та початку війни на Донбасі.

Нагадаємо, Іллой-Айєт є українцем конголезького походження. Пограв в УПЛ за Олімпік та Чорноморець, після чого перейшов у данський Вайле. Також в його кар'єрі знайшлося місце виступав у Гонконзі та Росії.

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"Мама переживала, коли я їхав у Гонконг, у Росію – ні. Дівчина добре знайома з Росією і жила в Москві з сестрою – мене теж підтримала. Я нічого не боявся і не стикався з ненавистю. У кожного своя думка, моя – я, Ракицький чи хто завгодно може їхати в чемпіонат Росії без жодного сорому. Деякі люди інакше сприймають свободу слова і порушують межу пристойності. Культурні люди так би не вчинили.

Деякі українці говорять, що не поїдуть у Росію ні за які гроші. Ну, їх і не візьмуть, а на талановитих буде попит. Мені мало хто подобався з українських футболістів, як Террі, Кулібалі чи ван Дейк, але проти Ярослава я грав – це класний захисник. Людина приносить результат, відстоює честь країни на полі, робить все, щоб її команді було краще, і він сам найкращий. Дивно такого не залучати.

Поїхав з України для того, щоб почуватися в достатку, а не зводити кінці з кінцями. Як живеться при Зеленському, я тільки зараз дізнаюся – давно вдома не був", – розповів захисник в інтерв'ю Sports.ru.

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