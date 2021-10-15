"Наши клубы, лиги, УЕФА и КОНМЕБОЛ против этого, потому вряд ли они будут придерживаться такого календаря ФИФА. Такие действия нанесут ущерб всем формам футбола и обесценят сами соревнования.

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Эта концепция имеет все признаки решения, которое ФИФА хочет принять поспешно и оттолкнуть другие части игры. Выгоды выглядят незначительными, зато скрытых рисков немало. УЕФА будет продолжать выступать против этого, пока здравый смысл не возьмет верх и планы не будут отменены", – цитирует официальную позицию союза Reuters.

Напомним, ближайший чемпионат мира в Катаре должен состояться с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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