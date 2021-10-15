"Наші клуби, ліги, УЄФА та КОНМЕБОЛ проти цього, тому навряд вони будуть дотримуватися такого календаря ФІФА. Такі дії завдадуть шкоди всім формам футболу та знецінять самі змагання.

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Ця концепція має всі ознаки рішення, яке ФІФА хоче ухвалити поспіхом і відштовхнути інші частини гри. Вигоди виглядають незначними, натомість прихованих ризиків чимало. УЄФА буде продовжувати виступати проти цього, поки здоровий глузд не візьме верх і плани не будуть скасовані", – цитує офіційну позицію союзу Reuters.

Нагадаємо, найближчий чемпіонат світу в Катарі повинен відбутися з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

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