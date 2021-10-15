УЄФА виступив з офіційною позицією щодо чемпіонату світу кожні 2 роки
Революційні ідеї Арсена Венгера не знаходять відгуку серед керівництва європейського футболу.
"Наші клуби, ліги, УЄФА та КОНМЕБОЛ проти цього, тому навряд вони будуть дотримуватися такого календаря ФІФА. Такі дії завдадуть шкоди всім формам футболу та знецінять самі змагання.
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Ця концепція має всі ознаки рішення, яке ФІФА хоче ухвалити поспіхом і відштовхнути інші частини гри. Вигоди виглядають незначними, натомість прихованих ризиків чимало. УЄФА буде продовжувати виступати проти цього, поки здоровий глузд не візьме верх і плани не будуть скасовані", – цитує офіційну позицію союзу Reuters.
Нагадаємо, найближчий чемпіонат світу в Катарі повинен відбутися з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.
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