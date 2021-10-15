Экс-тренер Арсенала Арсен Венгер снова настаивает на идее проведения чемпионата мира раз в два года.

"Я верю, что игроки хотят участвовать в значимых матчах. Чего они не хотят, так это играть в малозначимых поединках. Все хотят соперничества. Если я сейчас предложу вам стать чемпионом мира, даже на 10 минут, вы согласитесь. Надо давать больше таких возможностей.

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Сейчас, если какая-то сборная недостаточно хороша для чемпионата мира, ей приходится ждать вечность. Если игрок получил травму, он пропускает чемпионат мира. Я думаю, это меняет мышление, это необычно. Но восприятие времени изменилось, и молодое поколение хочет, чтобы его развлекали гораздо больше", – поделился Венгер в комментарии Sky Sports.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года должен происходить в ноябре-декабре, что создаст серьезные проблемы для клубного сезона.

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