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УЕФА вспомнил лучшие голы в 1/8 финала Лиги Европы – в список попал роскошный мяч экс-игрока Динамо

19:50 113 Читати українською
УЕФА вспомнил лучшие голы в 1/8 финала Лиги Европы – в список попал роскошный мяч экс-игрока Динамо
Виторину Антунеш / фото: А. Осипов

Гол экс-защитника киевлян Виторину Антунеша в ворота Эвертона попал в число лучших голов, которые забивали в плей-офф Лиги Европы.

УЕФА на официальном Twitter решил вспомнить авторов лучших голов, которые забивались в 1/8 финала Лиги Европы.

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В список попал гол Рикарду Куарежмы, Махмуда Дауда, Пьер Эмерика Обамеянга, Фелипе Коутиньо, Антунеша и других.

Напомним, в матче, когда Антунеш забил этот сумасшедший гол, Динамо на Олимпийском камня на камне не оставило от Эвертона. Киевляне победили со счетом 5:2.

Португальский игрок защищал цвета киевского Динамо с февраля 2015 года по июль 2017 года, после чего перешел в Хетафе на правах аренды, а затем стал полноценным игроком испанской команды.

К слову, Динамо сегодня сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Челси. Поединок начнется на Стэмфорд Бридж в 22 часа по Киеву.

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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Видеоновости Эвертон Эвертон Хетафе Хетафе Виторину Антунеш Виторину Антунеш
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