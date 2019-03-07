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УЄФА пригадав найкращі голи в 1/8 фіналу Ліги Європи – у список потрапив розкішний м'яч екс-гравця Динамо

19:47 230 Читать на русском
УЄФА пригадав найкращі голи в 1/8 фіналу Ліги Європи – у список потрапив розкішний м'яч екс-гравця Динамо
Віторіну Антунеш / фото: О. Осипов

Гол екс-захисника киян Віторіну Антунеша у ворота Евертона потрапив до когорти найкращих голів, які забивали у плей-офф Ліги Європи.

УЄФА на офіційному Twitter вирішив пригадати авторів найкращих голів, які забивалися у 1/8 фіналу Ліги Європи.

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До списку потрапив гол Рікарду Куарежми, Махмуд Дауд, П'єр-Емеріка Обамеянга, Феліппе Коутінью, Антунеша та інших.

Нагадаємо, у матчі, коли Антунеш забив цей божевільний гол, Динамо на Олімпійському каменя на камені не залишило від Евертона. Кияни перемогли з рахунком 5:2.

Португальський оборонець захищав кольори київського Динамо з лютого 2015-го року по липень 2017-го, після чого перейшов у Хетафе на правах оренди, а згодом став повноцінним гравцем іспанської команди.

До слова, Динамо сьогодні зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі. Поєдинок розпочнеться на Стемфорд Брідж о 22 годині за Києвом.

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Теги
Ліга Європи Відеоновини Евертон Евертон Хетафе Хетафе Віторіну Антунеш Віторіну Антунеш Динамо Динамо
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