Челси – Динамо: анонс матча Лиги Европы

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы 2018/19 Челси принимает киевское Динамо. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Челси – Динамо

7 марта, 22:00. Лондон, стадион Стэмфорд Бридж.

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция Челси – Динамо на сайте "Футбол 24".

Динамо достался едва ли не самый тяжелый среди всех возможных оппонентов – лондонский Челси. Несмотря на все внутренние проблемы, "аристократы" остаются крайне неприятным соперником, выстоять против которого будет очень трудно. Домашние трибуны, статус, кадровый потенциал, финансовые возможности – все эти факторы на стороне Челси.

Челси – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Команда Александра Хацкевича подходит к отчетному матчу, имея за плечами победную серию в 3-х поединках подряд. Последняя встреча против Десны выдалась крайне сложной, ведь киевляне последние 20 минут матча исключительно отбивались, а также потеряли основного нападающего Франа Соля. Испанец повредил плечо и выбыл на длительный срок. Эта ситуация существенно усложняет задачу динамовцев на достижение положительного результата.

Впрочем, и с этим Челси можно и нужно играть. Фавориты существуют только на бумаге, а непосредственно на футбольном поле шансы на успех есть у всех. Это в Лиге чемпионов доказал Аякс, который в блестящем стиле разобрался с Реалом – победителем последних трех розыгрышей Лиги чемпионов. Тем более, что в лагере соперника тоже не все гладко: конфликт Кепы с Сарри, постоянные слухи об уходе лидера команды Эдена Азара, трансферный бан ФИФА – все это не способствует хорошей атмосфере в Челси.

Лондонцы одержали победы в последних двух поединках АПЛ против Тоттенхэма и Фулхэма, но перед этим проиграли Манчестер Сити финал Кубка лиги, потеряв шанс на предпоследний трофей в сезоне. Команда Маурицио Сарри имеет шанс выиграть только Лигу Европы, ведь раньше вылетела из Кубка Англии, а о борьбе за чемпионство пока говорить не приходится. Поэтому о какой-либо недооценке соперника лондонцами не может быть и речи.

Одной из главных задач футболистов Динамо станет нейтрализация Оливье Жиру, который забивал в пяти последних матчах Лиги Европы и не прочь продолжить результативную серию в поединке против украинской команды. Также важными станут противостояния в центре поля и на флангах – именно там сосредоточено главное оружие нынешнего Динамо.

Статистика противостояния

Динамо и Челси встречались между собой дважды – оба раза в групповом турнире Лиги чемпионов 2015/16. В поединке на НСК Олимпийский соперники расписали "сухую" ничью, а в Лондоне Челси благодаря автоголу Драговича и шикарному штрафному Виллиана одержал победу со счетом 2:1. Интересно, что в этом же поединке Драгович забил и в ворота Челси после розыгрыша углового.

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С тех пор составы обеих команд существенно изменились – участников того матча, которые продолжают выступать за Челси и Динамо, можно сосчитать на пальцах рук. У лондонцев остались только Эден Азар, Сесар Аспиликуэта, Педро и Виллиан. Среди киевлян в команде продолжают выступать Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук и Денис Гармаш.

Слова

Маурицио Сарри, наставник Челси:

"Динамо – это хорошая и молодая команда с быстрыми флангами, они очень опасны на контратаках. Нам нужно провести два очень хороших матча, чтобы пройти дальше.

Мы проведем небольшую ротацию, ведь несколько игроков Челси устали. Однако это вовсе не значит, что мы отдаем предпочтение борьбе за попадание в первую четверку в АПЛ. Лига Европы – не менее важная цель для нас".

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Александр Хацкевич, главный тренер Динамо:

"Перед началом каждого матча, я думаю, что шансы всегда 50 на 50. Тем более, что здесь двухматчевая дуэль. Посмотрим, как будет завтра. Что касается игровой схемы, то мы ее менять не будем".

Кадровая ситуация

Александр Хацкевич столкнулся с серьезными кадровыми потерями. Из-за дисквалификации не сыграет Беньямин Вербич, а в последнем поединке против Десны травмировался Фран Соль, который забил единственный гол в киевском матче с Олимпиакосом. Травма испанца оказалась серьезной – ему понадобилась операция, а срок восстановление займет минимум 2 месяца. К счастью, Денис Бойко, который также получил повреждение в игре против Десны, готов к поединку на Стэмфорд Бридж.

Самая большая проблема – форвард. Учитывая отсутствие Артема Беседина, единственным здоровым нападающим основной обоймы в "бело-синих" остался Назарий Русин, который, по словам Хацевича, и выйдет на поле Стэмфорд Бридж с первых минут.

Также дискуссионным вопросом остается позиция центрального защитника. Пару Никите Бурде после травмы Тамаша Кадара составлял Артем Шабанов, который существенно прибавил в последних поединках. Шабанов заслужил свой шанс сыграть против Челси, но не исключено, что Хацкевич все же доверится более опытному венгру, который восстановился и готов помочь команде.

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У Маурицио Сарри нет проблем с составом – травмирован только Дринквотер, на которого тренерский штаб Челси и так особо не рассчитывает. Итальянец обещал определенную ротацию при выборе стартовой одиннадцатки, но, зная Сарри, вряд ли она будет существенной.

Интересной дилеммой для итальянца позиция голкипера. После известного скандала с Кепой в матче против Тоттенхэма сыграл Кабальеро, а вот в поединке с Фулхэмом испанец вернулся в ворота.

Владелец Челси Роман Абрамович заявил, что Кепа будет продан. Насколько это повлияет на выбор стартового состава Сарри – увидим незадолго до игры.

Ориентировочные составы на матч Челси – Динамо:

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Эмерсон – Жоржиньо, Ковачич, Баркли – Педро, Азар, Жиру.

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Шабанов, Миколенко – Буяльский, Шепелев, Сидорчук – Цыганков, Шапаренко – Русин

Травмированные: Дринквотер – Пиварич, Беседин, Соль.

Дисквалифицированные: Вербич.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Челси одержит домашнюю победу, но Динамо сумеет забить гол на выезде и сохранить приличные шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы. Судьба путевки в следующий раунд решится на НСК Олимпийский 14 марта.