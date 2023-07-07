Європейський футбольний союз на офіційному сайті підтвердив проведення першого розіграшу Клубного виклику спільно з КОНМЕБОЛ.

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Змагання складатиметься з одного матчу між чинним переможцем Ліги Європи і переможцем Копа Судамерікана. Зараз такими титулами можуть похизуватися іспанська Севілья та еквадорський Індепендьєнте дель Вальє. Саме вони розіграють дебютний Клубний виклик вже 19 липня. Матч відбудеться на стадіоні Севільї і триватиме 90 хвилин. Якщо цей час завершиться нічиєю, то команди відразу проб'ють серію пенальті. Переможці отримають медалі та пам'ятні таблички.

Перший розіграш Клубного виклику носитиме ім'я Антоніо Пуерти. Колишній гравець Севільї трагічно загинув 28 серпня 2007 року після зупинки серця.

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