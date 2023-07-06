Милан и Монца организуют ежегодную традицию в честь своего бывшего президента Сильвио Берлускони.

"Россонери" на официальном сайте объявили о создании Трофея Сильвио Берлускони совместно с Монцой.

Умер Сильвио Берлускони – экс-владельцу Милана и поклоннику Путина было 86 лет

Дебютный розыгрыш состоится 8 августа на стадионе U-Power в Монце. Клубы планируют встречаться ежегодно, меняя домашние арены поочередно. Смерть Берлускони месяц тому назад стала большим ударом для Милана и Монцы. Колоритный политик руководил "россонери" 31 год (1986-2017), в течение которого было завоевано 29 трофеев. 5 сезонов в Монце также оказались успешными – путь от Серии С до элиты, где команда сразу закрепилась в статусе крепкого середняка.

Следует отметить и черные пятна на репутации Берлускони. Его семья имеет тесные отношения с Путиным, а сам экс-премьер Италии советовал Украине сдаваться и садиться за стол переговоров.

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