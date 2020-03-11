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УЕФА проконсультировался с ВОЗ относительно переноса Евро-2020 – известно решение

08:51 271 Читати українською
УЕФА проконсультировался с ВОЗ относительно переноса Евро-2020 – известно решение
УЕФА поделился планами по Евро-2020 / официальный сайт УЕФА

УЕФА озвучил свою текущую позицию относительно переноса матчей Евро-2020 из-за эпидемии коронавируса.

После консультаций с Всемирной организацией здравоохранения УЕФА считает, что города смогут принять матчи Евро-2020 при наличии необходимой медицинской базы для помощи пациентам, зараженным вирусом, а также соответствующей инфраструктуры для взаимодействия с десятками тысяч фанатов, информирует The Associated Press.

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На данный момент УЕФА планирует провести турнир с болельщиками на трибунах. В связи с этим представители организации связались с правительствами стран, которые примут матчи Евро, и попросили их принять все необходимые меры, чтобы турнир состоялся.

УЕФА допускает возможность переноса некоторых матчей в другие города, если кто-то из запланированных организаторов не сможет принять турнир. Также в УЕФА назвали "абсолютно ложными" сообщения о том, что европейские футбольные федерации якобы попросили перенести турнир на следующий год.

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"УЕФА не получал запросов о переносе или отмене турнира. УЕФА очень серьезно воспринимает ситуацию, связанную с коронавирусом. Мы пристально следим за ней и находимся на связи с Всемирной организацией здравоохранения и местными властями по поводу вируса COVID-19 и его распространение", – заявили в организации.

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