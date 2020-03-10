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Франция – Украина: матч пройдет без зрителей – коронавирус внес еще одно изменение в график чемпионов мира

19:50 94 Читати українською
Франция – Украина: матч пройдет без зрителей – коронавирус внес еще одно изменение в график чемпионов мира
Сборная Франции / фото: AFP

Во Франции запретили все массовые мероприятия с участием более 1000 человек, чтобы помешать распространению коронавируса.

 

Товарищеский матч между сборными Франции и Украины пройдет при пустых трибунах. Эту информацию подтвердил президент Французской федерации футбола Ноэль Ле Гре.

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Напомним, поединок действующих чемпионов мира и команды Андрея Шевченко состоится на Стад де Франс в Париже 27 марта.

Кроме того, перенесен еще один спарринг французов. "Ле бльо" 31 марта примут Финляндию в Сен-Дени, а не в Лионе, как планировалось ранее.

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