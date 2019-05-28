УЕФА признал гол Кендзёры одним из лучших в Лиге Европы

Защитник Динамо Томаш Кендзёра забил гол в ворота Ренна, который стал одним из лучших в Лиге Европы.

В матче 3 тура группового этапа Лиги Европы защитник Динамо Томаш Кендзёра забил эффектный гол в ворота Ренна, а "бело-синие" одержали победу со счетом 2:1.

Динамо в ЛЧ 2019/20: все потенциальные соперники в квалификации – лучший и худший варианты, русская угроза

Это взятие ворот УЕФА признал одним из лучших в турнире. Киевляне в сезоне 2018/19 дошли до 1/8 финала, где были уничтожены лондонским Челси с общим счетом 0:8.

29 мая во Баку состоится английский финал Лиги Европы Челси – Арсенал.

Горячая дискуссия Суркиса с тренером Динамо, новая форма "бело-синих", эмоции тренера Карпат – главное в 31 туре УПЛ