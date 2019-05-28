УЄФА визнав гол Кендзьори одним з найкращих у Лізі Європи

Захисник Динамо Томаш Кендзьора забив гол у ворота Ренна, який став одним із найкращих у Лізі Європи.

У матчі 3 туру групового етапу Ліги Європи захисник Динамо Томаш Кендзьора забив ефектний гол у ворота Ренна, а "біло-сині" здобули перемогу з рахунком 2:1.

Динамо в ЛЧ 2019/20: всі потенційні суперники у кваліфікації – найкращий і найгірший варіанти, російська загроза

Це взяття воріт УЄФА визнав одним з найкращих у турнірі. Кияни у сезоні 2018/19 дійшли до 1/8 фіналу, де були знищені лондонським Челсі з загальним рахунком 0:8.

29 травня у Баку відбудеться англійський фінал Ліги Європи Челсі – Арсенал.

Гаряча дискусія Суркіса з тренером Динамо, нова форма "біло-синіх", емоції тренера Карпат – головні моменти 31 туру УПЛ