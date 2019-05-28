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УЄФА визнав гол Кендзьори одним з найкращих у Лізі Європи

08:48 1456 Читать на русском
УЄФА визнав гол Кендзьори одним з найкращих у Лізі Європи
Томаш Кендзьора / ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Томаш Кендзьора забив гол у ворота Ренна, який став одним із найкращих у Лізі Європи.

У матчі 3 туру групового етапу Ліги Європи захисник Динамо Томаш Кендзьора забив ефектний гол у ворота Ренна, а "біло-сині" здобули перемогу з рахунком 2:1.

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Це взяття воріт УЄФА визнав одним з найкращих у турнірі. Кияни у сезоні 2018/19 дійшли до 1/8 фіналу, де були знищені лондонським Челсі з загальним рахунком 0:8.

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Ліга Європи Відеоновини Головне Динамо Динамо Ренн Ренн Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора
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