УЕФА принял официальное решение по матчу Шахтера в Лиге Европы

Руководящий орган европейского футбола объявил решение по поединку Шахтер – Бенфика, который состоялся 20 февраля на ОСК Металлист в рамках 1/16 финала Лиги Европы 2019/20.

Ранее УЕФА открыл дисциплинарное производство по факту несвоевременного начала поединка Шахтер – Бенфика, который состоялся 20 февраля на харьковском ОСК Металлист. По итогам расследования было решено предупредить как оба клуба, так и тренеров – Луиша Каштру и Бруно Лаге, которые несли ответственность за несвоевременный старт игры. Кроме того, Бенфика оштрафована на 10 тысяч евро, информирует официальный сайт УЕФА.

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Штраф необходимо оплатить в течение 90 дней. Шахтер обошелся без финансовых санкций – касательно украинского клуба УЕФА решил ограничиться только официальным предупреждением.

Напомним, Шахтер прошел Бенфику по сумме двух матчей (2:1 в Украине, 3:3 в Португалии), а в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы победил на выезде Вольфсбург. Судьба ответного матча пока неизвестна, поскольку УЕФА приостановил еврокубковый сезон из-за пандемии коронавируса.

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