УЕФА в своем Твиттере вспомнил гол Щацких в ворота Ньюкасла в сезоне 2002/03, таким образом поздравив узбека с 43-летием.

Хацкевич стал кандидатом на пост наставника Колоса, – СМИ

Напомним, Максим перешел в Динамо из российской Балтики в 1999 году за 250 тысяч евро. За "бело-синих" выступал до 2009 года и сумел стать с киевлянами шестикратным чемпионом Украины. Также в активе форварда 5 Кубков Украины и 2 Суперкубка страны. После летнего вояжа в Локомотив из Астаны вернулся в Украину и выступал за киевский Арсенал, Черноморец, Говерлу и Рух, где и повесил бутсы на гвоздь. В общем, за всю клубную карьеру форвард провел 358 матчей, забил 95 голов и отдал 48 результативных передач.

Сейчас Макисм Шацких тренер. Он ассистировал Александру Хацкевичу в киевском Динамо и волгоградском Роторе, а после увольнения Руслана Костышина из Колоса их дуэту СМИ прочат работу в ковалевской команде.

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