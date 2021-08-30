УЄФА у своєму Твіттері пригадав гол Щацьких у ворота Ньюкасла у сезоні 2002/03, таким чином привітавши узбека із 43-річчям.

Хацкевич став кандидатом на посаду наставника Колоса, – ЗМІ

Нагадаємо, Максим перейшов у Динамо з російської Балтики у 1999 році за 250 тисяч євро. За "біло-синіх" виступав до 2009-го і зумів стати з киянами шестиразовим чемпіоном України. Також у доробку форварда 5 Кубків України та 2 Суперкубки країни. Після річного вояжу у Локомотив з Астани повернувся в Україну і виступав за київський Арсенал, Чорноморець, Говерлу та Рух, де й повісив бутси на цвях. Загалом, за всю клубну кар'єру форвард провів 358 матчів, забив 95 голів і віддав 48 результативних передач.

Зараз Макисм Шацьких тренер. Він асистував Олександру Хацкевичу у київському Динамо і волгоградському Роторі, а після звільнення Руслана Костишина з Колоса їхньому дуету ЗМІ пророкують роботу у ковалівській команді.

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