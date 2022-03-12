Европейский футбольный Союз решил взять дополнительное время для организации финальной части женского Евро-2022 по футзалу.

УЕФА на своем официальном сайте подтвердил решение перенести турнир.

"Правильное решение, хоть и дорого нам обошлось": Чеферин – об изоляции россиян и контракте с Газпромом

Финальная часть женского Евро-2022 по футзалу планировалась на 25-27 марта в португальском Гондомаре. В полуфиналах Украина должна была встречаться с действующими чемпионками испанками, а Португалия – с россиянками. Впрочем, последние уже исключены из соревнований в рамках общего бана УЕФА и ФИФА.

Напомним, ранее было принято решение о переносе полуфинала отбора ЧМ-2022 Шотландия – Украина с марта на июнь.

Россия напала на Украину: проблемы Челси, семья Шевченко приютила пострадавших, Зенит защищает Тимощука (LIVE)