"Санкции необходимы. Это не политический, а гуманитарный кризис. Мое сердце рыдает, когда я наказываю спортсменов: это не их война, они ее не хотели. Но мы должны проявить единство ради мира. Мы ввели спортивные санкции и выделили более миллиона украинским детям и беженцам.

Чеферин приютил у себя сбежавшего из Украины игрока

Разрыв контракта с Газпромом? Это было верное решение, хотя это и дорого обошлось. Это ударило по нашему кошельку. Каждый день разговариваю с Павелко, президентом Украинской ассоциации футбола. Я предупредил РФС перед этим решением. Я не трус и ничего не делаю втайне.

Было ли бы справедливо перед заключением контракта смотреть, откуда идут деньги? Если рассматривать вопрос именно так, то это популизм. Политикам легко кричать. Что такое УЕФА для оценки системы управления страной? Все ли крупные западные компании соблюдают права человека? Политики просили нас разорвать отношения с Газпромом еще до принятия решения о санкциях в отношении России, а Европа все равно покупает российский газ", – цитирует Чеферина corriere.it.