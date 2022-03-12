Європейський футбольний Союз вирішив взяти додатковий час для організації фінальної частини жіночого Євро-2022 з футзалу.

УЄФА на своєму офіційному сайті підтвердив рішення перенести турнір.

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Фінальна частина жіночого Євро-2022 з футзалу повинна була відбутися з 25 по 27 березня в португальському Гондомарі. У півфіналах Україна мала зустрічатися з чинними чемпіонками іспанками, а Португалія з росіянками. Втім, останні вже виключені зі змагань в рамках загального бану УЄФА і ФІФА.

Нагадаємо, раніше було ухвалене рішення про перенесення півфіналу відбору ЧС-2022 Шотландія – Україна з березня на червень.

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