УЄФА переніс жіночий Євро з футзалу – Україна повинна зустрітися з чемпіоном, а Росію вже викинули
Європейський футбольний Союз вирішив взяти додатковий час для організації фінальної частини жіночого Євро-2022 з футзалу.
УЄФА на своєму офіційному сайті підтвердив рішення перенести турнір.
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Фінальна частина жіночого Євро-2022 з футзалу повинна була відбутися з 25 по 27 березня в португальському Гондомарі. У півфіналах Україна мала зустрічатися з чинними чемпіонками іспанками, а Португалія з росіянками. Втім, останні вже виключені зі змагань в рамках загального бану УЄФА і ФІФА.
Нагадаємо, раніше було ухвалене рішення про перенесення півфіналу відбору ЧС-2022 Шотландія – Україна з березня на червень.
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